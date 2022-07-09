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Medya Lakaytlığınızı magazin haberlerine saklayın! Şeytan taşlamaya değil
Medya

Lakaytlığınızı magazin haberlerine saklayın! Şeytan taşlamaya değil

Hacıların şeytan taşlama ibadetini, "Al sana şeytan" şeklinde alaycı ifade ile manşetine taşıyan Ensonhaber adlı internet sitesine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 14:45:00 -
Lakaytlığınızı magazin haberlerine saklayın! Şeytan taşlamaya değil

 Yeniakit.com.tr 

İslam alemi Kurban Bayramı coşkusu yaşarken, bir milyondan fazla Müslüman, Arafat'ta vakfeye durdu. Hacılar hac ibadeti için Müzdelife'ye geçti, ardından Mina'da şeytan taşladı.

Ensonhaber adlı internet sitesi, Kutsal topraklarda yerine getirilen ibadeti laubali bir dille manşetine taşıdı.

Bir hacının elinde taşla çekilmiş fotoğraf karesini paylaşan Ensonhaber, "Al sana şeytan" şeklindeki alaycı üslubu ile tepki çekti.

 

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