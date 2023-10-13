Laiklik işte böyle bir hayat tarzı… Kim kiminle yatıyor, kim kimin çocuğu belli değil!..

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Duygu Nebioğlu, laiklik savunuculuğu ile bilinen oyuncu Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı. Gizlilik kararı bulunan dava dün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme, Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Böylece Metin Akpınar’ın 35 yıl önce evlilik dışı, gayri meşru ilişkiden çocuk sahibi olduğu ve yıllarca kızı ile ilgilenmediği ortaya çıkmış oldu.

Laiklik işte bu!..

Metin Akpınar’ın 2012 senesinde Odatv’de kaleme aldığı bir yazı tekrar gündeme geldi. Söz konusu yazıda Metin Akpınar laikliği savunmuş ve nikahsız insanların birlikte olmasını, özellikle parklarda ahlaksız eylemlerde bulunmasını meşrulaştırmaya kalkışmıştı.

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Yazının ilgili bölümleri şu şekilde:

Çok şükür güzel ülkemde “irtica tehlikesi” kalmadı artık. O iki kelime nostaljik bir ifadeye dönüştü. Bundan böyle “irtica hortladı”, “İran gibi oluyoruz” gibi sözler duyamazsınız. Bu tür ifadelerin yerini “normalleşiyoruz” ifadesi aldı. Artık ülkemiz için tehlike arz eden irtica değil, laikliktir. Bir süre sonra gazetelerde şu tür haberleri göreceğinizden emin olabilirsiniz.

(...)

Parkta ağaç altında el ele oturan iki sevgili, şehrin inançlı İl Emniyet Müdürü’nün dini duygularını rencide etmekten tutuklandı. Emniyet Müdürü, “genç çifti evimin penceresinden el ele tutuşmuş halde görünce abdestim kaçtı, o yüzden şikayetçi oldum. Her ağaç dibi yatak odası gibi, artık evimin perdelerini açamaz oldum” dedi.

(…)