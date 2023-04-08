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Yerel Laiklerin özendirdiği yaşam tarzının sonucu! Genç kız son videosunu çekip uçurumdan atladı
Yerel

Laiklerin özendirdiği yaşam tarzının sonucu! Genç kız son videosunu çekip uçurumdan atladı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 00:56:00 - 2023-04-08 00:57:26

Muğla’da laik-seküler çevrelerin özendirdiği gayrimeşru hayatın sonucu olarak bir genç kız, 'sevgimi ispatlamam gerekiyorsa' sözleriyle çektiği videonun ardından uçurumdan atlayarak intihar etti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, uçurumdan atladığı iddia edilen genç kızın son çektiği görüntüdeki sözleri yürekleri yaktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesi, Asar Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahar Cankurt isimli genç kızın kendisini Asar Dağı'nın tepesinden boşluğa bıraktığı iddiası üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

AFAD, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 5 saat aramanın ardından Cankurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ve mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda Cankurt'un cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay olmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahar Cankurt, "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki ben seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım” ifadesini kullandı.


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