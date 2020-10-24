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Gündem Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:25:00 - 2020-10-24 20:26:42
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Kutsal Motor isimli bir Youtube kanalında yayınlan bir videoda laikçi kesimin edep dışı ifadeleri pes dedirtti.

Kırmızı Oda'nın oyuncusu Tülin Özen, yaptığı açıklamalarla laikçi kesimin ahlak dışı yüzünü bir kez daha gösterdi.

Vıcık vıcık ifadelerle ahlakın yerlerde süründüğü sözler sarfeden Özen, “İzmir’den İstanbul’a gelince şok oldum. Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış” dedi.

Tepki çeken ifadeler kullanan Özen, "Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim” diye konuştu ve cenazesinde 'cinsellik'le anılmak istediğini söyleyerek mide bulandırdı.

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