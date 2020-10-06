Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

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Batı'nın ve onun yerli özentilerinin topluma dayattığı yaşam tarzı mide bulandırmaya devam ediyor.

Kaç çocuğun babası olduğu bilinmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibilerinin örnekleriyle dolu, fuhşiyatı özendiren, aynı gece tanışıp o gece de birinin koynuna giren ve gayrimeşru çocuklar meydana getiren, ailenin çökertildiği, iflas etmiş Batılı yaşam tarzından şikayetçi olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in bu kokuşmuş rezil hayatı eleştirmesi gündem olmuş ve laikçiler tarafından hedef alınmasına neden olmuştu.

"Eşinizi aldatmayın" diyerek Müslümanları uyaran ve laikçi yobazların linç etmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alına Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı bu...

Kaç çocuğu olduğu bilinmiyor

Avrupa'da zina nedeniyle doğan gayrimeşru çocuk oranı yüzde 50'yi aşıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İngiliz medyasında yer alan haberlerine göre kaç çocuğu olduğu bilinmiyor. Johnson'ın eski eşi Marina Wheeler'dan 4 çocuğu bulunuyor, ancak İngiliz siyasetçinin evlilik dışı ilişkilerden de çocukları olduğu belirtiliyor.

"Uygun olmayan resimler attı ve sapık sapık konuşmalar yaptı"

11 yıl önce Avrupa turnesi sırasında Cem Özer’in Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürüldü.

Laikçi Cem Özer'le olan konuşmalarını ifşa eden Almanya'da yaşayan gurbetçi kadın, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına şunları anlattı: "Ben Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim. Bir ünlü tarafından tacize uğradım. Uygun olmayan resimler, fotoğraflar ve videolar atıldı. Bu Türkiye'nin ilk showmani ve evli bir insan. Monica Belluci'ye benziyorsunuz diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Uygun olmayan resimler attı ve sapık sapık konuşmalar yaptı. Ben de bunu başka kadınlara yapmasın diye konuşmaya karar verdim. Başka kadınlara da yaptığını düşünüyorum. O yüzden bu sapıklığı kamuoyuna bildirmek istiyorum."

Aldattığı karısından özür diledi

Almanya'da yaşayan kadının ifşa ettiği Cem Özer, takipçisiyle 11 yıl önce bir Almanya turnesinde tanıştığını söylerken taciz iddialarını kesin bir dille yalanladı ve "Sosyal medyadan sevişmeye başladık. Karımdan özür dilerim" dedi. Sözlerine devam eden Özer, telefonla bağlandığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bundan 11 sene önce Almanya turnesinde bir geceliğine bu kadınla birlikte olduk. Sonra başka bir şehre gittim. Bundan 6-7 sene önce bu kadın sosyal medyadan tekrar beni buldu. Tekrar benimle flörtleşmeye başladı. Sosyal medyadan sevişmeye başladık."

Yeğeniyle ensest ilişki kurarak eşini aldattı

Laikçi Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu, Bodrum’da bir teknenin içinde cinsel ilişki yaşarken kameralara yakalanmıştı. Bu görüntüler, kamuoyunda infiale neden olmuştu.

Eşini hem dövdü, hem adattı

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın şiddet uygulaması ve aldatması nedeniyle boşanan eşi Eda Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını, Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını ve Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıklamıştı.

Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söylemişti.

Demirci, ayrıca Küçükkaya'nın uyguladığı şiddet yüzünden kanser hastası olduğunu da ifade etti.

Üçüncü eşini de aldattı

İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan firari hortumcu Cem Uzan, 28 Kasım 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı.

Önceki eşlerini de aldattığı iddia edilen Cem Uzan, 40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan üçüncü eşi eşi Fanny Hanım'ı, adının Gabrielle olduğunu öğrenilen 27 yaşındaki bir kadınla aldattığı ortaya çıktı.