Laikçi mahalle bunu beğenmez! Meryem Uzerli yedikleri haltı itiraf etti

2011-2014 arasında yayınlanan, Osmanlı İmparatorluğu'nu sanki saray çatışmalarından ibaretmiş gibi göstererek küçültmeye çalışan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli’den kendisinin zaman zaman oynadığı ahlaksız dizilerle ilgili itiraf geldi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen söyleşiye katılan Meryem Uzerli, ahlaksız dizileri eleştirdi. Uzerli, dizilerin aldatılmayı normalleştirdiğini ve buna üzüldüğünü söyledi.

Söyleşide birçok soruya cevap veren Uzerli’nin, "Elinizde bir sihirli dernek olsa Türk dizi ve filmlerinde neyi değiştirmek istersiniz?" sorusuna verdiği cevap dikkati çekti.

"Diziler aldatılmayı normalleştirdi"

Meryem Uzerli bu soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Yani neredeyse her dizide bir kadın aldatılıyor. Büyük drama. Çocuklar da izliyor ve düşünüyorlar...

Sanki aldatılma çok normal, her gün oluyor. Üzücü buluyorum. Keşke genç insanlar böyle keşke bu durumu, normal bir şey gibi algılamasalar.

Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Medyanın ve sanatın da dünyaya bir sorumluluğu var sonuçta."