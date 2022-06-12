  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Laikçi mahalle bunu beğenmez! Meryem Uzerli yedikleri haltı itiraf etti
Medya

Laikçi mahalle bunu beğenmez! Meryem Uzerli yedikleri haltı itiraf etti

700 yıl cihana hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nu basit bir çadır ve harem devletiymiş gibi gösteren rezil Muhteşem Yüzyıl dizisinde başrol oynayan Meryem Uzerli’den herkesin bildiği ama laik kesimin dile getirmediği bir itiraf geldi. Uzerli, “Diziler aldatmayı normalleştiriyor” diyerek kendisinin de rol aldığı ahlaksız dizilerin neye hizmet ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 15:01:00 - 2022-06-12 15:05:41
Laikçi mahalle bunu beğenmez! Meryem Uzerli yedikleri haltı itiraf etti

2011-2014 arasında yayınlanan, Osmanlı İmparatorluğu'nu sanki saray çatışmalarından ibaretmiş gibi göstererek küçültmeye çalışan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli’den kendisinin zaman zaman oynadığı ahlaksız dizilerle ilgili itiraf geldi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen söyleşiye katılan Meryem Uzerli, ahlaksız dizileri eleştirdi. Uzerli, dizilerin aldatılmayı normalleştirdiğini ve buna üzüldüğünü söyledi.

Söyleşide birçok soruya cevap veren Uzerli’nin, "Elinizde bir sihirli dernek olsa Türk dizi ve filmlerinde neyi değiştirmek istersiniz?" sorusuna verdiği cevap dikkati çekti.

"Diziler aldatılmayı normalleştirdi"

Meryem Uzerli bu soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Yani neredeyse her dizide bir kadın aldatılıyor. Büyük drama. Çocuklar da izliyor ve düşünüyorlar...

Sanki aldatılma çok normal, her gün oluyor. Üzücü buluyorum. Keşke genç insanlar böyle keşke bu durumu, normal bir şey gibi algılamasalar.

Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Medyanın ve sanatın da dünyaya bir sorumluluğu var sonuçta."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orman ..

Bu filmleri çevirenler … olmasalar çevirtmezlerdi zaten o rolü oynamazlardı. Bunlara özenenler de ….

topların afişleri

Devlet adamı olacak denyonun birisi toplara kafanızı takmayın bende sizdenim bakmayın böyle akşama kadar yalan söylesemde diye bilbordlara afişler asarsa aldatmakda normal gösterilir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23