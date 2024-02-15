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Sosyal Medya Laikçi hayat tarzı bu kez CHP’yi vurdu "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler"
Sosyal Medya

Laikçi hayat tarzı bu kez CHP’yi vurdu "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler"

Yeniakit Publisher
2024-02-15 09:58:00 -

Serdar Ortaç önce CHP'li takipçilerine sonra Tarkan'a küfürler yağdırdı... Yardımcısı telefonu son anda kapattı

Serdar Ortaç kullandığı ilaçların yanı sıra aldığı alkolün de etkisiyle sosyal medyada açtığı canlı yayında önce CHP'lilere ve ardından Tarkan'a küfretti. O video sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, kullandığı ağır ilaçlarla birlikte alkol alınca ağzından çıkanın farkına varmadı. Tiktok'ta yaptığı küfürlü yayınların ardından Ortaç, kendisini engelleyen platform için "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?" ifadelerini kullanmıştı. Yine küfürlü bir yayın açan Ortaç bu kez kendisine mesaj yazan hayranlarına sinirlenerek "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" şeklinde konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Ardından Ortaç bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine küplere bindi. Tarkan ile ilgili küfür ederek siyasetin umurunda olmadığını ifade etti. Ortaç kontrolünü kaybedince yardımcısı eline aldığı telefonu kapatırken, ona da küfrettiği duyuldu.

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Yorumlar

Vatandaş

Düşmeden namaza başla hacım boşluktasın.

Bravo serdar mallari iyi taniyor

.........
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