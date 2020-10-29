‘Laikçi cahil’ yine şaşırtmadı! Fransa hakkında akılalmaz çıkış

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam’ın küresel terörizm olduğunu savundu. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik açık hakaret ve küfürlerin ifade özgürlüğü olduğunu ileri sürdü, Charlie Hebdo’nun karikatürlerini devlet binalarına yansıttı. “Radikal İslam” safsatası altında 70’ten fazla camiyi kapattı, açıkça Din-i Mübin-i İslam’a savaş açtı. Müslümanlara yönelik saldırıların artmasına neden oldu. Tüm Müslümanları “aşırıcılıkla” suçlayarak hedef gösterdi.

“Çakma Napoleone” Macron’un bu rezilliklerine en sert tepkiyi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, Macron’un zihinsel sorunu olduğunu vurguladı ve Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı yaptı. Erdoğan’ın boykot çağrısına geniş çevreler destek verdi. Ayrıca birçok ülkede Müslümanlar Fransız mallarını kullanmayı bıraktı. Katar, Kuveyt gibi ülkelerin marketlerinde Fransız malları raflardan kalkmaya başladı.

Tüm bunlar yaşanırken, içimizdeki batı seviciler bir türlü milli bir duruş sergileyemiyor. Türkiye’nin yanında yer almaya alerjisi olan özellikle CHP’liler, seçmenin aksine Fransa’nın yanında yer almaya devam ediyor. Daha önce cehaletini defalarca ortaya koyan Ayşenur Arslan isimli Halk TV sunucusu, Erdoğan’ın boykot çağrısı hakkında skandal bir çıkış yaptı.

“Nasıl göze alıyorsunuz?”

Arslan, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret eden Fransız dergisine, İslam aleminden ses çıkartan tek ülkenin Türkiye ileri sürerek, ekonomik sıkıntı yaşamamak için tepki gösterilmemesi gerektiğini istedi.

Ayşenur Arslan, “O karikatürler her şey çok çirkin olabilir. Ama siz bunun karşılığında İslam aleminden ses çıkartan tek ülke olup ekonominizi daha da sıkıntıya sokmayı nasıl göze alıyorsunuz canım, nasıl göze alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Gündemden düşmeyen cahil

TRT, 19 Mayıs’ta sehven “Cumhuriyet Bayramı” ifadesini kullanmıştı. Ayşenur Arslan, “TRT 19 Mayıs’ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine, Cumhuriyet Bayramı dedi" ifadelerini kullanarak, 19 Mayıs’ın Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu ileri sürmüştü.