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Gündem Lahey’de Netanyahu ile Gallant’a tutuklama kararı çıktı ama! Kararı kim uygulayacak?
Gündem

Lahey’de Netanyahu ile Gallant’a tutuklama kararı çıktı ama! Kararı kim uygulayacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-20 14:41:00 - 2024-05-20 14:47:54
Lahey’de Netanyahu ile Gallant’a tutuklama kararı çıktı ama! Kararı kim uygulayacak?

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Lahey'de Netanyahu'nun yanı sıra soykırım kabinesi üyesi Yoav Gallant için de tutuklama emri verildi. Ancak kimin tarafından tutuklanacağı şu an için bir soru işareti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

NETANYAHU VE GALLANT'A TUTUKLAMA

Savcılıktan Pazartesi günü yapılan duyuruda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas'ın üç lideri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi. Alınan kararın nasıl uygulanıp uygulanmayacağu ise şu an için belirsizliğini koruyor.

HAMAS YÖNETİCİLERİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI GELDİ

Başsavcı Karim Khan tarafından yapılan açıklamada, Gallant ve Netanyahu'nun yanı sıra Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, askeri kanadının başkomutanı Muhammed Deif olarak bilinen Muhammed Diab İbrahim el-Masri ve siyasi lideri İsmail Haniyeh'nin isimleri de verildi.

Ayrıntılar gelecek...
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