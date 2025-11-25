Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

Konser yolsuzluğu kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü’ne soruşturma izni verilince CHP’liler ortalığı ayağa kaldırmıştı. Yavaş, “Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda bu kez soruşturma izni kararı vermiştir. Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Danıştay’a itiraz edeceğiz” demişti. Sayıştay’ın Denetim Raporu ise, konser ihalelerine ilişkin, “Kanun hükümlerine aykırı davranışlar kamu kaynaklarında azalmaya sebep olacağı gibi Kanun’un 60’ıncı maddesine göre görevlilerin ceza sorumluluğunu da doğurabilecektir. Gerçekleştirilen alımların incelenmesi sonucunda söz konusu alımlarda çeşitli hatalar bulunduğu tespit edilmiştir” ifadeleriyle usulsüzlüğü ortaya koyarak şu çarpıcı örneği vermişti: “40-50 milyon TL tutarında olan ve ihale usulleri uyarınca yapılması gereken bir kısım işler toplam tutarı 5-10 milyon TL olan sanatçı temini işine dahil edilmiş ve sadece sanatçı temini kısmı için faydalanılması gereken tek kaynaktan satın alma istisnasından yararlanılmıştır.”

YALÇIN: ŞOV DEVRİ BİTTİ HESAP ZAMANI

Konuyu Akit’e değerlendiren ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları söyledi: “Mansur Yavaş, bu konularla benim ilgim yok, bilgim yok diyerek kendini konserlerle ilgili soruşturmadan ayrı tutmaya çalışıyor. Ancak normalde 4-5 milyona yapılacak konsere 69 milyon lira ödenmiş. Bundan bir belediye başkanının bilgisi yoksa bu daha da vahim ki imkânı yok. Çünkü bu konserleri yapan şirket Yavaş’ın seçim kampanyasını yöneten şirket. Savcılık da zaten bundan dolayı Yavaş’la ilgili soruşturma izni talep ediyor. Bu konular ilk çıktığında Yavaş ‘İzne ne gerek var benden istesinler, hemen giderim’ diyordu. Şimdi ne oldu da Danıştay’a gidiyorsun? Çünkü o zaman şov yapıyordu. Madem kendine güveniyorsan niye gocunuyorsun? Git de ifadeni ver! Ayraca yolsuzluk olmadığını da iddia etmiyor. Sadaca ‘Benim bilgim dahilinde değil’ diyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Yolsuzluğun olduğu zaten Sayıştay raporlarıyla tescillenmiş. Her kim ki bu milletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkına elini uzattıysa, bunun hesabını vermek zorundadır.”

ÜNAL: KİMSE YARGIDAN MUAF DEĞİLDİR

ABB AK Parti Grup Sözcüsü Av. Fatih Ünal da şunları dile getirdi: “ABB’nin konserlerde sanatçıların çok çok üstünde ciddi bir masraf çıkarıldığı konusunda herkes hemfikir. Bundan kaynaklı da kamu zararı söz konusu. Burada kültür müdürü ve diğerleri bir şekilde soruşturmaya tabi oldu ama ABB Başkanı, bunları bilmediğini ileri sürdü. Bunları belediye başkanının bilmemesi ya mümkün değil ya da bilmiyorsa büyük bir gaflet içerisinde, belediyeyi yönetemiyor demektir. Bu anlamda belediyeyi yönetememek, acziyet daha büyük bir sıkıntıdır. Ama haberi vardı da bu anlamda bir göz yumma söz konusuysa tabii ki soruşturma izni verilmesinde bir beis yok. Sonrasında mahkemede eğer suçsuzsa aklanabilir. Gerektiğinde herkese soruşturma izni veriliyor. Bizim de soruşturma izinlerimiz var. Ama sonucu bağlayacak olan mahkemedir, yargıdır. Eğer suçsuzsa suçsuzluğu ortaya çıkar. Yani kimse yargıdan muaf değildir. Belediye başkanı da diğerleri de. Doğrunun yanlışının ortaya çıkmasında fayda var. Sayıştay raporunda da yapılanlar güzelce ortaya konulmuş. Sanatçılar da o kadar para almadıklarını dile getirmişlerdi. Mansur Bey de günde 100 bin alacak çok nitelikli işçilerle çalışıyoruz demişti! Burada büyük bir acziyet var.”

Kaynak: Yeniakit