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Gündem Laf olsun diye 'dünya lideri' denmiyor! Güne damga vuran fotoğraf
Gündem

Laf olsun diye 'dünya lideri' denmiyor! Güne damga vuran fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada zirveye katılan diğer ülke liderleriyle görüşmesinde verdiği fotoğraf her şeyi ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 22:43:00 -
Laf olsun diye 'dünya lideri' denmiyor! Güne damga vuran fotoğraf

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Birlikte verdikleri kare ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan saygıyı ortaya koydu.

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