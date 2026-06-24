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Yaşam Laf atışması kavgaya döndü! Silah çekti, peş peşe tetiğe bastı
Yaşam

Laf atışması kavgaya döndü! Silah çekti, peş peşe tetiğe bastı

Yeniakit Publisher
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir servis şoförü ile vatandaş arasında "laf atma" iddiasıyla başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı meydan savaşına dönüştü. Gözü dönen bir şahsın, servis şoförünün üzerine peş peşe tetiğe basarak bir şarjör mermi boşalttığı dehşet anlarında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Pursaklar ilçesinde servis şoförü ile bir vatandaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmada silahını çeken şahıs, servis şoförünün üzerine bir şarjör mermi boşaltırken silahın kuru sıkı olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde “laf atma” iddiasıyla başlayan tartışmada yaşanan gerginlik bir anda tavan yaptı.

Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine fiziksel müdahalede bulundu.

KORKULAN OLMADI, SİLAH KURU SIKI ÇIKTI

Servis şoförünün elindeki sopayla karşı tarafa saldırdığı sırada, vatandaş yanında bulunan tabancayla peş peşe ateş açtı.

Silahın kuru sıkı olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.

Kuru sıkı tabancanın da servis şoförüne ait olduğu iddia edilirken yaşanan arbedede silahın şoförün elinden alınarak ateş açıldığı öne sürüldü.

Yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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