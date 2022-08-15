  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı
Spor

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 1. haftasında Real Madrid deplasmanda Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 06:47:00 -
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

Son şampiyon Real Madrid, 2022-2023 sezonunun ilk maçında, La Liga'ya yeni yükselen Almeria ile deplasmanda karşılaştı.

Ev sahibi takım maçın 6. dakikasında Belçikalı forvet Largie Ramazani'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı daha atak oynayan Real Madrid, Lucas Vazquez (Dk. 65) ile beraberliği sağladıktan sonra oyuna girdikten iki dakika sonra güzel bir gol atan David Alaba (Dk. 71) ile deplasmanda 3 puanı aldı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, defansta Eder Militao ve orta sahada Casemiro'nun yerine yeni transferler Antonio Rüdiger ve Aurelien Tchouamen'i ilk 11'de başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23