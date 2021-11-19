La Liga'daki en düşük ücret O'nun!

38 yaşındaki Dani Alves geçtiğimiz günlerde 5,5 yıllık aranın ardından Barcelona ile sözleşme imzalamıştı. Brezilyalının aldığı maaş ise La Liga tarihine geçen en düşük ücret oldu.

Barcelona'da Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine kulübün efsane ismi Xavi getirilmişti.

Brezilyalı futbolcu, sezon sonuna kadar Barcelona'da 155 bin euro kazanacak.

FFP sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın, La Liga'daki en düşük ücreti Alves'e ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca 38 yaşındaki sağ bekin serbest kalma bedelinin de 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alves, ayrıca 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 23 kupa zaferi yaşadı.