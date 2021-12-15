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Spor La Liga'da Enes fırtınası
Spor

La Liga'da Enes fırtınası

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, İspanyol ekibinde kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli futbolcumuz oynadığı son 7 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 00:41:00 -

La Liga'da fırtınalar estiren Enes Ünal ödülünü aldı. Milli futbolcumuz, İspanyol ekibinde kasım ayının futbolcusu seçildi.

Son 7 maçta 5 gol attı

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun ayın futbolcusu seçildiği belirtildi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri çeken golcü futbolcu, oynadığı son 7 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki forvet, takımının aldığı 6 puanda önemli rol oynadı. Enes'in İspanyol kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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