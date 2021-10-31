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Spor La Liga'da Barcelona ile Alaves birer puana razı oldu
Spor

La Liga'da Barcelona ile Alaves birer puana razı oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 09:25:00 -
La Liga'da Barcelona ile Alaves birer puana razı oldu

Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan yönetimindeki ilk maçına, La Liga'nın 12. haftasında Alaves karşısında çıktı.

Ev sahibi ekip, 49. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves, bu gole 52. dakikada Luis Rioja ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Barcelona 16 puanla 9'uncu, Alaves ise 10 puanla 16'ncı sırada yer aldı.

 

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