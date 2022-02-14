La Liga maçları ne oldu? La Liga puan durumu güncel
La Liga 24.hafta sonuçları! İspanya La Liga’yı yakından takip edenler 24.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu yakından araştırmaya başladı. Peki, La Liga’da şampiyon kim?
Avrupa liglerini yakından takip edenler geride bıraktığımız hafta sonu alınan sonuçlar ve liderlik yarışlarını araştırıyor. Peki, La Liga liderin kaç puanı var?
La Liga maçları ne oldu? La Liga puan durumu güncel
Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.
Seyircisi önünde oynadığı Elche mücadelesini 2-0 kazanan Sevilla, Real Madrid ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.
Real Betis, deplasmanda oynadığı Levante karşılaşmasını 4-2 kazandı.
Son şampiyon Atletico Madrid, ağırladığı Getafe'yi 4-3 yendi. Getafe'de oynayan milli futbolcu Enes Ünal 2 gol kaydetti.
Espanyol ile Barcelona arasındaki derbi maç ise 2-2 sonuçlandı.
La Liga'nın 24. haftası sonunda 54 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 4, Real Betis 11, birer maç eksiği bulunan Barcelona ve Atletico Madrid 15 puan geriden takip etti.
Sevilla-Elche: 2-0
Cadiz-Celta Vigo: 0-0
Villarreal-Real Madrid: 0-0
Vallecano-Osasuna: 0-3
Atl. Madrid-Getafe: 4-3
Deportivo Alaves-Valencia: 2-1
Levante-Real Betis: 2-4
Real Sociedad-Granada: 2-0
Espanyol-Barcelona: 2-2
14 Şubat Pazartesi
23.00 Mallorco-Athletic Bilbao