Kyle Walker kimdir, aslen nereli, kaç kilo? Kyle Walker sakatlık geçirdi mi? Kyle Walker mevki: Kyle Walker, Mbappe için hazırlandı
Fransa ile İngiltere arasındaki dev maç öncesinde herkes Kyle Walker ile Kylian Mbappe mücadelesini bekliyor. Harry Kane önderliğindeki İngiltere, Kylian Mbappe ile rakiplerini bir bir deviren Fransa'yla yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşırken Kyle Walker kim merak edildi. Kyle Walker, Mbappe için 5 gün boyunca özel olarak hazırlandı şekilde haberler gündemde. İngilizlerin sağ beki Walker ''Kimin daha hızlı olduğunu göreceğiz" diyerek meydan okudu.
Fransa ile İngiltere arasındaki dev maç öncesinde gözler Manchester City oyuncusu Kyle Walker ile PSG oyuncusu Kylian Mbappe üzerinde. İngilizlerin sağ beki "Mbappe en iyilerden biri ama kimse beni hafife almasın. Kimin daha hızlı olduğunu göreceğiz" diyerek adeta meydan okudu.
Kyle Walker Kimdir?
Manchester City FC takımında Defans mevkinde forma giyen Kyle Walker, 28 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 70 kilo olan Kyle Walker, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Kyle Walker, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kyle Walker, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.
Kyle Walker
Ülke: İngiltere
Doğum Tarihi: 28 Mayıs 1990 (32 yaşında)
Boy / Kilo: 178cm, 70kg
Pozisyon: Defans
Kullandığı Ayak: Sağ
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