KYK kredi iptal işlemi | Üniversite öğrencileri 28 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. Sonuçlar 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. Burs için başvuran ancak kendisine öğrenim kredisi çıkanların birçoğu işlemi iptal etmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, KYK kredi nasıl iptal edilir?

KYK’dan kredi çıktı almak istemiyorum ne yapmalıyım?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin e devlet üzerinden onay işlemi yapması gerekiyor. Onay işlemi 11 Aralık 2020 saat 23.59’da sona erecek. Onay işlemi yapmayanlara burs ya da kredi ödenmiyor. Bu sebeple onay işlemi yapmadığınızda KYK kredisini almazsınız.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yol sonra ödeyebilirsiniz. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptınız; borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödemeniz yapmaya başlayacaksınız.

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