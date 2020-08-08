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Eğitim

KYK yurtlarına başvurular ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuru tarihi

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvurusu, KYK yurtlarına başvurular ne zaman yapılacak? Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Binlerce aday üniversite tercihlerini tamamladıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih ettikleri üniversitenin KYK yurdu için de başvuru yapacak adaylar KYK yurtlarına başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki KYK yurtlarına başvurular ne zaman başlayacak? 2020 KYK yurtlarına başvurular ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:04:00 - 2020-08-08 16:12:15
KYK yurtlarına başvurular ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuru tarihi

Kredi Yurtlar Kurumu 2020 KYK yurt başvuruları YKS üniversite tercihlerinin başlamasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Milyonlarca adayın girdiği YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TYT’den 150 ve üstü puan alanlar üniversitelerin ön lisans bölümlerini, AYT’den 170 ve üzeri puan alan adaylar ise üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerini tercih etmekte. Üniversite tercihlerinin yapıldığı şu günlerde, gözler bir yandan da KYK yurtları için yapılacak açıklamalara çevrildi. Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurt imkanlarından yararlanmak isteyenlerin merak ettiği konuların başında KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusu oldu. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Zira geçen yıl KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden alınmıştı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? İşte, detaylar.

Korona salgını nedeniyle hem üniversite tercihleri hem de yurt seçimi daha bir dikkatli yapılmakta. ÖSYM üniversite tercih sürecini 6-14 Ağustos tarihleri arasında olduğunu duyurmasıyla birlikte üniversite tercihleri başarı sıralamasına göre yapılmakta. Üniversite tercihini yapan adaylar bir yandan da tercih ettikleri üniversitenin KYK yurdu olup olmadığını da araştırıyor. Adaylar tarafından merak edilen bir diğer konu ise KYK yurt başvuruların ne zaman yapılacağı. Özel yurtların maliyeti dudak uçuklatırken barınma konusunda KYK yurtları binlerce aday tarafından tercih edilmekte. KYK yurt başvuruların üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıtları ile birlikte başlaması bekleniyor. Bıldır KYK yurt başvuruları 19 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. KYK yurt başvurularında son tarih ise 26 Ağustos olmuştu. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılmakta.

KYK yurt kayıdı silme

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrencileri KYK yurtlarından kayıtlarını 6 Temmuz 2020 tarihine kadar silmişlerdi.

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