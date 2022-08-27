Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında gerçekleşen kabine toplantısında ülke genelinde KYK yurtlarının yaz aylarında gençlere ücretsiz olacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından pek çok genç KYK yurtlarından ücretsiz faydalandı. Peki, KYK yurtları ne zamana kadar ücretsiz?

KYK yurtları ne zamana kadar ücretsiz? Kimler hangi KYK yurtlarında ücretsiz kalabiliyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

KYK yurtları 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz hizmet veriyor.