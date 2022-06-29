Gençlerin ülkeyi rahatlıkla dolaşabilmesi için ücretsiz konaklama dönemi başlatıldı. Peki, hangi KYK yurtları ne zamana kadar ücretsiz olacak?

KYK yurtları ne zaman kimlere ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından, “81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Hangi illerde hangi yurtlara rezervasyon yapılabileceği konusu ise merak ediliyor. Kalmak istediğiniz yurdu telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. KYK yurtlarının bilgisine ise kygm.gsb.gov.tr adresinden ulaşmanız mümkün.