KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu Üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemelerinin yatmaya başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, üniversite adayları ne zaman KYK burs ve yurt başvurularında bulunacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK tarafından henüz burs, kredi ve yurt hakkında bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.