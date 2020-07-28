  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu Üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemelerinin yatmaya başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, üniversite adayları ne zaman KYK burs ve yurt başvurularında bulunacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 22:31:00 -
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK tarafından henüz burs, kredi ve yurt hakkında bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu.

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı