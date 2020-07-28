KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu Üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemelerinin yatmaya başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, üniversite adayları ne zaman KYK burs ve yurt başvurularında bulunacak?