Üniversiteler bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime başlamaya hazırlanıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından KYK yurt başvurularının açılmasıyla adaylar için telaşlı bir dönem başladı. Bilindiği gibi geçen yıl pandemi sebebiyle yurt başvuruları açılmadı. Bu sebeple hem ara sınıf öğrencileri hem de üniversiteye yeni kayıt olanlar KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Peki, bu sene KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt ücretleri güncel | KYK yurt aylık ne kadar 2021-2022

KYK yurt başvuruları başladı. Adaylar 12 Eylül 23.59’a kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Başvuru işlemlerini yapan öğrenciler KYK yurtlarının aylık ücretini merak ediyor. KYK yurtlarında fiyatlar şehir ve oda tipine göre değişiyor.

KYK yurtlarında 6 ayrı yurt tipi bulunuyor. Söz konusu kategoriye göre de fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ayrıca KYK yurduna yerleşenler bir kereye mahsus depozito ödüyor.

Yurt tipi KYK aylık ücret Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları 230 TL 314 TL

2.Tip KYK yurtları 250 TL 342 TL

3.Tip KYK yurtları 290 TL 396 TL

4.Tip KYK yurtları 322 TL 444 TL

5.Tip KYK yurtları 360 TL 492 TL

6.Tip KYK yurtları 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK yurtları 500 TL 683 TL