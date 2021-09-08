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Eğitim KYK yurt ücretleri güncel | KYK yurt aylık ne kadar 2021-2022
Eğitim

KYK yurt ücretleri güncel | KYK yurt aylık ne kadar 2021-2022

KYK İstanbul Ankara İzmir yurt ücretleri | Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuruları 7 Eylül’de başladı. Adaylar 12 Eylül 23.59’a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru yapan öğrenciler KYK yurt ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt fiyatı ne kadar? KYK İstanbul yurt ücretleri güncel

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:26:00 -
KYK yurt ücretleri güncel | KYK yurt aylık ne kadar 2021-2022

Üniversiteler bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime başlamaya hazırlanıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından KYK yurt başvurularının açılmasıyla adaylar için telaşlı bir dönem başladı. Bilindiği gibi geçen yıl pandemi sebebiyle yurt başvuruları açılmadı. Bu sebeple hem ara sınıf öğrencileri hem de üniversiteye yeni kayıt olanlar KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Peki, bu sene KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt ücretleri güncel | KYK yurt aylık ne kadar 2021-2022

KYK yurt başvuruları başladı. Adaylar 12 Eylül 23.59’a kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Başvuru işlemlerini yapan öğrenciler KYK yurtlarının aylık ücretini merak ediyor. KYK yurtlarında fiyatlar şehir ve oda tipine göre değişiyor.

KYK yurtlarında 6 ayrı yurt tipi bulunuyor. Söz konusu kategoriye göre de fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ayrıca KYK yurduna yerleşenler bir kereye mahsus depozito ödüyor.

Yurt tipi                                KYK aylık ücret                  Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları             230 TL                                  314 TL

2.Tip KYK yurtları             250 TL                                  342 TL

3.Tip KYK yurtları             290 TL                                  396 TL

4.Tip KYK yurtları             322 TL                                  444 TL

5.Tip KYK yurtları              360 TL                                  492 TL

6.Tip KYK yurtları             390 TL                                  533 TL

Kıbrıs KYK yurtları            500 TL                                  683 TL

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021| KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021| KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?

Eğitim

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021| KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?

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