KYK yurt sorgulama KYK yurtları bulunan il ve ilçeler

YKS tercihlerini yapmaya başlayan binlerce aday, 2019 YKS sınav sonuçlarına göre taban puanı ve başarı sıralamasına göre devlet ve özel üniversite tercihinde bulunacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra da üniversite kayıtları başlayacak. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının da başlaması bekleniyor. KYK yurtlarında kalacaklar daha şimdiden tercihini yapacağı üniversitenin yurtları KYK yurtlarını sorgulamaya başladı. Peki KYK yurtları bulunan il ve ilçeler hangileri? KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları, Ankara KYK yurt adresleri.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredili burs tarihi 2019-2020

KYK yurt kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları KYK kayıt tarihi

2019 KYK İstanbul yurtları nerede? İstanbul KYK yurt adresleri

KYK ABDİ İPEKÇİ YURDU

Adres ZİLHANE SOKAK NO: 1 VİŞNEZADE MAH. MAÇKA

KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU

Adres ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO: 35 MERDİVENKÖY MAH. GÖZTEPE

KYK ALTUNİZADE YURDU

Adres MÜTEVELLİ ÇEŞME SOKAK NO: 23/1 BARBAROS MAH.

KYK ANADOLU HİSARI YURDU

Adres GÖKSU CAD. CUMA YOLU SOKAK MAR.Ü.BED.EĞT.VE SPOR Y.O.KAM. ANADOLU HİSARI

KYK ATAŞEHİR KIZ YURDU

Adres ERCÜMENT BATANAY CAD. NO: 27 ÖRNEK MAHALLESİ

KYK AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU

Adres KAMPÜS SOKAK NO: 2 ÜNİVERSİTE MAH.

KYK AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU

Adres NADİDE SOKAK NO: 5/7 GÜMÜŞPALA MAH.

KYK AVCILAR YURDU

Adres BEYOĞLU CAD. PARSELLER NO: 86-94 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH

KYK BAHÇEKÖY YURDU

Adres HACI OSMAN BAYIRI CAD. KAZIM KARABEKİR MAH

KYK ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU

Adres VATAN CAD. NEŞE SOKAK NO: 7/9 ÇAĞLAYAN

KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU

Adres PEYKHANE CADDESİ NO:20 BİNBİRDİREK MAH. FATİH

KYK EDİRNEKAPI KIZ YURDU

Adres ADNAN MENDERES VATAN BULV. NO:27 TOPKAPI MAH. EDİRNEKAPI

KYK ESENYURT ERKEK YURDU

Adres SEDEF SOKAK NO.10/12 ATATÜRK MAHALLESİ -KIRAÇ

FATİH SULTAN MEHMET YURDU

Adres ENSAR CADDESİ NO: 2/1 GENÇ OSMAN MAH.

FATİH YURDU

Adres BEDRETTİN SİMAVİ SOKAK NO:2-4 AK ŞEMSETTİN MAH

KYK FLORYA BEŞYOL YURDU

KYK FABRİKALAR CADDESİ NO: 32/A BEŞYOL MAH.

HÜDAVENDİGAR YURDU

Adres SARI MUSA SOKAK NO:7 MOLLA GÜRANİ MAH.FINDIKZADE

KYK İST.VİLAYETLER HİZ.BİRL.VALİ MUAMMER GÜLER YURDU

Adres GİRNE CADDESİ NO: 2 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.

KYK KADIRGA ERKEK YURDU

Adres CÖMERTLER SOKAK NO:4 ŞEHSUVARBEY MAH.KUMKAPI

KYK NİĞDE YURDU

Adres ZİYA GÖKALP CADDESİ BESTEKAR RAHMİBEY SOKAK NO: 15 DENİZ ABDAL MAH.FINDIKZADE

KYK SEYRANTEPE KIZ YURDU

Adres İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO: 145/A SEYRANTEPE MAH.

KYK ŞİŞLİ ERKEK YURDU

Adres ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:7 KAPTAN PAŞA MAH. OKMEYDANI

KYK VEZNECİLER YURDU

Adres DAR-ÜL ELHAM SOKAK NO:6 KALENDERHANE MAH.VEZNECİLER

ÖZEL YURTLAR İSE:

KYK Ataşehir- Özel Akşemsettin Vakfı Muharrem Güleç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 90

Telefon : 216 572 67 46

Adres : İçerenköy Karslı Ahmet Cad. Buket Sok. No:27

KYK Ataşehir- Özel Arı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 55

Telefon : 216 576 49 40

Adres : İnönü Mah. Evren Cad. No: 53 Ataşehir

KYK Ataşehir- Özel Cihan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi : 89

Telefon : 0216 577 57 44

Adres : İçerenköy Mah. A. Nihat Tarhan Cad. Ertaş Sok. No: 6

KYK Ataşehir- Özel Hasan Basri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 258

Telefon : 216 472 88 77

Adres : Örnek Mah. Ahmet Yesevi Cad. Yusuf Deniz Sok. No:2

Ataşehir- Özel Örnek Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 86

Telefon : 216 324 76 30

Adres : Örnek Mah. Somuncu Baba Sok. No: 54 Ataşehir

KYK Ataşehir- Özel Sadık Kenan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 89

Telefon : 216 557 06 15

Adres : İnönü Mah. Kartal Cad. No: 114

KYK Ataşehir- Özel Yenisahra Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 144

Telefon : 216 324 44 10

Adres : Fatih Cad. No: 103 Yenisahra

KYK Avcılar- Özel Algın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon : 212 422 45 86

Adres : Cihangir Mah. Sanayi Sok. No: 37 Avcılar

KYK Avcılar- Özel Avcılar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 237

Telefon : 212 676 43 29

Adres : Üniversite Mah. Uran Cad. Park Yanı

KYK Avcılar- Özel Çağlar Yükseköğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 2125930810

Adres : Merkez Mah. Fatih Sok. No: 21

KYK Avcılar- Özel Güvenler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 109

Telefon : 212 695 19 31

Adres : Gümüşpala Mah. Zabit Sok. No:1/1

KYK Avcılar- Özel Meşale Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 50

Telefon : Yok

Adres : Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 5/9

KYK Avcılar- Özel Nergis Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 146

Telefon : 212 694 28 58

Adres : Denizköşkler Mah. Zafer Cad. Misket Sok. No:5

KYK Avcılar- Özel Oktan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 304

Telefon : 212 590 91 14

Adres : Reşitpaşa Cad. Avcılar İş Merkezi No:54

KYK Avcılar- Özel Zümrüt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 130

Telefon : 212 694 44 95

Adres : Denizköşkler Mah. Reşitpaşa Cad. Tavla Sok. No:1

KYK Bağcılar- Özel Saffet Tirsi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 51

Telefon : 212 434 01 34

Adres : Yenigün Mah. 1/1 A Sok. No:5

KYK Bahçelievler – Özel Bahçelievler Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 396

Telefon : 212 451 53 80

Adres : Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:35 C-Blok

KYK Bahçelievler – Özel Mahya Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 182

Telefon : 212 653 74 48

Adres : Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5

KYK Bahçelievler- Özel Vildan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Telefon : 212 503 45 04

Adres : Fetih Cad. Aksu Sok. No:43

KYK Bakırköy – Özel Abdurrahman Gürses Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 124

Telefon : Yok

Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15

KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : Yok

Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15

KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 212 660 38 93

Adres : Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dr. Salih Sok. No:7

KYK Bakıköy – Özel Kartaltepe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 142

Telefon : 212 542 32 82

Adres : Kartaltepe Mah. Soğanlı Sok. No:2

KYK Bakırköy- Özel Zümrüt Yuva Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 83

Telefon : 212 592 83 97

Adres : Basınköy Atayurt Cad. Cami Meydanı

İzmir KYK yurtları

URLA YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0232 7659110 (Md),0232 7659116-19

Faks: 02327659113

Adres :

Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü

ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 453-2424

Faks: 02324537959

Adres :

Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR

CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 329-9420,0(232) 329-9420

Faks: 02323299424

Adres :

Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/… Çiğli İZMİR

ÇEŞME YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0 232 724 92 76-77,0 232 7249275

Faks: 02327249275

Adres :

CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7

ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0232 329 58 24,0232 329 58 49

Faks: 02323295850

Adres :

BALATÇIK MAH.8903/1 SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR

HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 0

Adres :

YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 55/1-54 BUCA İZMİR

ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 277-3333

Faks: 02322593966

Adres :

İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR

HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(232) 581-2535,0(232) 581-2535

Faks: 2325812545

Adres :

SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR

EGE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 02323747181

Adres :

ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR

BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 388-8812

Faks: 02323433320

Adres :

Mevlana Mah.1744.sok.No:1

İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 440-1066,0(232) 440-1069

Faks: 02324401068

Adres :

DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR

GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : –

Faks: 0

Adres :

YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR

ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 388-1083

Faks: 02323747251

Adres :

ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR

BUCA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 453-7074

Faks: 02324530704

Adres :

Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca

HACI AHMET TATARİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 420-5160

Faks: 02324205164

Adres :

GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR

HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 442-1300,0(232) 453-1667

Faks: 02324530766

Adres :

HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME

İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 454-1050

Faks: 02324541070

Adres :

Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca

İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 274-7009

Faks: 02322747008

Adres :

Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR

URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 02327659109

Faks: 02327659200

Adres :

GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR

Gaziantep Devlet Yurtları KYK

GAZİANTEP-ŞAHİNBEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 342 3602919

Faks: 0342 3602933

Adres: GAZİANTEP ÜNİV.KAMP. İÇİ ÜNİVERSİTE BULVARI NO:316 OSMANGAZİ M.-ŞEHİTKAMİL

ABDULKADİR GEYLANİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 342 371 64 54

Faks:

Adres: KARATAŞ MEVKİİ 394. SOKAK NO:3 KARATAŞ MAHALLESİ/ŞAHİNBEY

ÜMMÜ GÜLSÜM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon:

Faks:

Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAHALLESİ

GAZİANTEP NİLÜFER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 342 3600698-699

Faks: 0342 3600677

Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAH.

NİZİP YURDU KYK YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 03425231010

Faks: 0 342 523 10 11

Adres: NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU YANI NO:93/C SAMANDÖKEN KÖYÜ

UKKAŞE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : -

Faks: 03428690280

Adres : A-B Öğrenci Blokları -Türkbahçe Mahallesi Türkbahçe Sokak 162/A CYB1 Islahiye/GAZİANTEP C-D Öğrenci Blokları- ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68 Islahiye/GAZİANTEP İDARE: ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68

OĞUZELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(342) 571-2007

Faks: 03425712015

Adres : FATİH MAH 45 NOLU SOK.N0 1 OĞUZELİ/GAZİANTEP

GAZİKENT KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0342 424 00 11

Faks: 0 342 424 00 13

Adres: HAVA ALANI YOLU ÜZERİ HASAN KALYONCU ÜNİV.YANI ŞAHİNBEY

Gaziantep Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

Nizip – Özel Nizip Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 56

Telefon : Yok

Adres : Atatürk Mah. Zor Sokak No:31

Nizip – Özel Feyza Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 56

Telefon : Yok

Adres : Mimar Sinan Mah. Ender Sok. No:4

Oğuzeli – Özel Güllü Ahmet Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 342 571 26 00

Adres : Subaşı Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:2

Şahinbey – Özel Akdoğan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 124

Telefon : Yok

Adres : 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı No/301

Şahinbey – Özel Bağlarbaşı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 122

Telefon : 342 360 04 90

Adres : Yeditepe Mah.54 No’lu Sok. No 1

Şahinbey – Özel Nurettin Afife Uras Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 342 221 21 28

Adres : Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No:135

Şehitkamil – Özel Gülfer Nakıboğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 200

Telefon : 342 341 66 90

Adres : Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı No/53

Konya Devlet (KYK) Öğrenci Yurtları Adres ve Telefonları

CİHANBEYLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 673-1007,0(332) 673-1008

Faks: 03326731013

Adres :

KARŞIYAKA MAH.60768 SOKAK. NO:4 CİHANBEYLİ/KONYA

ÇUMRA YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 447-5757,0(332) 447-8013

Faks: 03324477400

Adres :

CUMHURİYET MAH. VATAN SOKAK NO 10 ÇUMRA/KONYA

EREĞLİ ERKEK YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 710-1066

Faks: 3327101085

Adres :

Atakent Mahallesi Yurt caddesi No:84 Ereğli/KONYA

SADREDDİN KONEVİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : –

Faks: 0

Adres :

KOSOVA MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK NO:28 SELÇUKLU KONYA

BEYŞEHİR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 512-8923

Faks: 03325128781

Adres :

YENİ MAH. PROF. DR. SÜLEYMAN OKUDAN CAD. NO:4 BEYŞEHİR / KONYA

ILGIN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 885-7022,0(332) 885-7023

Faks: 03328857024

Adres :

ORHANİYE MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:1833 ILGIN/KONYA

SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : –

Faks: 03327551015

Adres :

SANDIKLI MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:80 KARAPINAR KONYA

ALAADDİN YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 241-0117,0(332) 241-0118

Faks: 03322410115

Adres :

AKADEMİ MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:285 SELÇUKLU/KONYA

BEYHEKİM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 03322610718,03322610723

Faks: 332-3532843

Adres :

BEYHEKİM MAH.ABDULLAH ULUBAY SOK.NO/13 SELÇUKLU/KONYA

ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 261-0561

Faks: 03322610560

Adres :

Kosova Mah.Ünaldı Sokak No:1 Selçuklu/KONYA

MEHMET VEHBİ ÇELİK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 641-0128

Faks: 03326414569

Adres :

Kemaliye mah. Olof Palme Bulvarı No:2/A Kulu/KONYA

SEYDİŞEHİR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 581-2034,0(332) 581-2035,0(332) 581-2036

Faks: 03325812034

Adres :

ANABAĞLAR MAHALLESİ PROF DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:23/2 SEYDİŞEHİR-KONYA

CUMHURİYET YURDU(KONYA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 241-4033,0(332) 241-4034

Faks: 03322414033

Adres :

Akademi Mah. Yeni İstanbul Cd. No:265 Selçuklu/KONYA

MELİKE CİHAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 502-0109

Faks: 03325020110

Adres :

BEYHEKİM MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA AYDIN SOKAK NO:2 SELÇUKLU KONYA

HADİM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 418-1015,0(332) 418-1510

Faks: 03324181020

Adres :

Armağanlar Mah. 103255 Sk. Kapı No:16 Hadim/KONYA

KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 834-1237,0(332) 834-2403

Faks: 03328340434

Adres :

Tepebaşı Mah. Çevre Yolu Cad. No:42 42800 Kadınhanı/KONYA

AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 461-2421,0(332) 461-2422

Faks: 03324612424

Adres :

Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA

KONYA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 261-1635,0(332) 261-2310,0(332) 261-2311

Faks: 3322612313

Adres :

A Blok (Müdürlük) : Kosova Mh. Yeni İstanbul Cad. 208/A Selçuklu /KONYA B Blok : Kosova Mahallesi Mekke Caddesi No:2 Selçuklu /KONYA

MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 350-4946,0(332) 350-8902

Faks: 03323503343

Adres :

İhsaniye Mah.Müneccimbaşı Sk.No:1 42040 Selçuklu /KONYA

FAHRÜNNİSA HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 255-0062

Faks: 03322650057

Adres :

YAZIR MAH.GÜLPAZARI SK.NO:6-8 SELÇUKLU/KONYA

BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 426-2147

Faks: 03324262530

Adres :A Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51027 SOKAK NO:24 BOZKIR KONYA B Blok (İdare ve Erkek Bloku)- YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 BOZKIR/KONYA C Blok (Erkek Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51014 SOKAK NO:3/1 BOZKIR/KONYA

EREĞLİ KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 712-1553

Faks: 03327104513

Adres :

TOROS MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:10

MEVLANA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 235-7686,0(332) 235-9129

Faks: 03322350823

Adres :

IŞIKLAR MAH.HİCAZ SOK. NO:5 SELÇUKLU/KONYA

AKŞEHİR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 824-8584,0(332) 824-8585

Faks: 03328140120

Adres :

KREDİ VE YURTLAR KURUMU AKŞEHİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ KOZAĞAÇ MAHALLESİ KOZAĞAÇ CADDESİ NO:130/1 AKŞEHİR / KONYA

KONYA-ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 241-2522,0(332) 241-2523

Faks: 0-332-2412524

Adres :

AKADEMİ MAH.YENİ İSTANBUL CAD.NO:257/A SELÇUKLU/KONYA

KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 03322902915,03322902916

Faks: 03322902913

Adres :

BOSNA HERSEK MAH.OSMANLI CAD.NO:9/9A SELÇUKLU/KONYA

Kayseri Devlet Yurtları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)

Tipi: KARMA

Telefon: 03526217860

Faks: 0352 621 01 32

Adres: ORTAOKUL CAD. NO:1 İBRAHİM AĞA MAH.

MUSTAFA ASIM KÖKSAL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 03524372227

Faks:

Adres: FATİH CADDESİ NO:18 YENİDOĞAN MAHALLESİ

PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 352 4313844-45-46

Faks:

Adres: SAYER CADDESİ NUMUNE SOKAK NO:6 MEVLANA MAHALLESİ

GEVHER NESİBE YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 352 4377336-37-38

Faks: 0 352 437 73 39

Adres: TALAS BULVARI NO:74 ERENKÖY MAH.

ERCİYES YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 352 4374897-98

Faks: 0 352 437 12 06

Adres: TALAS BULVARI NO:79 KÖŞK MAH.

PINARBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon:

Faks:

Adres: MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:2-3-4 HÜRRİYET MAHALLESİ

MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 03524383810-12-13

Faks:

Adres: TALAS BULVARI NO:68 ERENKÖY MAH. MELİKGAZİ

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0352 4377336

Faks:

Adres: ŞABAN YILMAZ CADDESİ NO:4 YENİDOĞAN MAHALLESİ

SAKARYA KYK YURTLARI

HENDEK YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 264 614 53 43

Faks: 0264 614 10 13

Adres: 163. SOKAK NO: 150 BAŞPINAR MAH.

ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0264-6149775

Adres: SAKARYA BULVARI NO:215/1 AKOVA MAHALLESİ

SAKARYA YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 264 346 07 41

Faks: 0 264 3460742

Adres: ÜNİVERSİTE CAD. 185. SOKAK NO:3 KEMALPAŞA MAH.SERDİVAN

SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02642111555-56-57

Faks: 0 264 2745651

Adres: ÇARK CADDESİ NO:205/A SERDİVAN

SAKARYA SERDİVAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 02646661070

Faks: 0 264 666 10 70

Adres: AKADEMİYOLU SOKAK NO:5-46 ESENTEPE MAHALLESİ-SERDİVAN

SAKARYA ÖZEL YURTLAR

Odabaş Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Adapazarı / Sakarya

Atlas Plus Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Serdivan / Sakarya

Nusret Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Adapazarı / Sakarya

Gökbayrak Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Geyve / Sakarya

Koç Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Geyve / Sakarya

UniGarden Sakarya Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu, Erkek Öğrenci Apartlar

Serdivan / Sakarya

Akın Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Pamukova / Sakarya

AKÇAABAT-FATİH YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 0462 248 10 41

Faks: 0 462 248 10 40

Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI NO: 110/I FATİH MAH. SÖĞÜTLÜ

YOMRA-KANUNİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0462 341 18 00

Faks:

Adres: TRABZON CAD. NO: 160 SANCAK MAH.

SÜRMENE YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 462 7464971-72

Faks: 0 462 7464974

Adres: SAHİL CAD. NO: 84 ÇAMLICA MAH.

OF ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 04627715078

Faks: 0462 771 50 77

Adres: H.M.B. ULUSOY CAD. NO:140 ÇAMLI MAH.

FUAT SEZGİN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0462 666 66 44

Faks:

Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI MELEK SOKAK NO:5/7 SÖĞÜTLÜ

BEŞİKDÜZÜ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 4628712116

Faks: 0462 871 21 50

Adres: HACI OSMAN YÜCESAN CAD. NO:92 VARDALLI MAHALLESİ

GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon:

Faks:

Adres: İNÖNÜ CAD. NO:29 İNÖNÜ MAH.

TRABZON NİZAMİYE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 462 3280930-3280931-3280982

Faks: 0 462 3250337

Adres: LOJMAN SOKAK NO:11 ÜNİVERSİTE MAH.

MAÇKA-ŞÜKRÜ KARADENİZ ÖĞR.YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 04625122012

Faks: 0462 512 20 09

Adres: ATATÜRK CADDESİ NO:86 MAÇKA MERKEZ MAH.

TRABZON-DOĞU KARADENİZ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0462 328 01 01

Faks: 0462 328 11 12

Adres: FARABİ CAD. NO: 61 ÜNİVERSİTE MAH.

Trabzon Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

1. Akçaabat – Özel T.S.K Eğitim Vakfı Trabzon Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 180

Telefon : 462 248 82 29

Adres : Adnan Kahvecı Blv. Melek S.No:5/7 Akçaabat

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2. Akçaabat – Özel Ay Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 144

Telefon : Yok

Adres : Söğütlü Mah.Uğurlu Cad.

3. Akçaabat – Özel Emirali Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 82

Telefon : 462 248 89 51

Adres : Söğütlü Orta Mah. Volkan Sok No :9

4. Akçaabat – Özel Hasret Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 462 248 81 93

Adres : Söğütlü Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı No/94

5. Akçaabat – Özel Huzur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 69

Telefon : 462 248 12 67

Adres : Adnan Kahveci Caddesi No:66 –Söğütlü

6. Akçaabat – Özel Samira Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 100

Telefon : 462 248 29 56

Adres : Söğütlü mah. Esenler sok. No:3

7. Akçaabat – Özel Sultan Murat Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 225

Telefon : 462 248 17 24

Adres : Fatih Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. Deniz Sok. Akçaabat

8. Akçaabat – Özel Yıldızlı Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 216

Telefon : 462 248 85 87

Adres : Yıldızlı Beldesi Orta M.32/1 Akçaabat

9. Beşikdüzü – Özel Sahil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 37

Telefon : 462 871 24 24

Adres : Cumhuriyet M. Afşar Sok. No:1

10. Beşikdüzü – Usta Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 187

Telefon : 462 871 70 73

Adres : Vardarlı Mah.14 Şubat Cad. No:17

11. Maçka – Özel Şükrü Karadeniz Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 239

Telefon : 462 512 15 04

Adres : Meryemana Cad. KTÜ Maçka Yüksek Okulu Yanı Maçka

12. Merkez – Çaykara-Dernekpazarı Kültür Ve Day. Derneği Yükseköğr. Erkek Y.

Kapasitesi: 369

Telefon : 462 325 18 82

Adres : Değirmendere Sanayi Mah. 1. Sk. Trabzon

13. Merkez – Özel Alparslan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 49

Telefon : 462 325 27 41

Adres : Kalkınma Mahallesi 118 No. Sokak No/18

14. Merkez – Özel Güler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 61

Telefon : 462 325 78 94

Adres : Kalkınma Mah.118 No’lu Sok. No:3

15. Merkez – Özel Hatice Sultan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 298

Telefon : Yok

Adres : Kalkınma Mah. Akif Saruhan Cad. Kayabaşı Sok.

16. Merkez – Özel Kalkınma Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 92

Telefon : 462 328 08 00

Adres : Kalkınma Mahallesi İnce Sokak No/8

17. Merkez – Özel Kardelen Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 78

Telefon : 462 325 61 44

Adres : Kalkınma Mah. 13 No’lu Sok. Keleşoğlu Apt. No:14

18. Merkez – Özel Melikşah Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 88

Telefon : 462 326 40 83

Adres : Moloz Mevkii Bedesten Cad. No:5 Trabzon

19. Merkez – Özel Nil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 73

Telefon : 462 325 12 39

Adres : Sanayi Mahallesi Anadolu Caddesi Yıldız Sokak

20. Merkez – Özel Selimiye Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 162

Telefon : 462 325 20 98

Adres : Merkez Sanayi M. Demet S. Değirmendere

21. Merkez – Özel Şehzade Selim Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 192

Telefon : 462 334 69 69

Adres : Konaklar Mah.Emek Cad.No:5

22. Merkez – Özel Yıldız Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 462 334 68 52

Adres : Konaklar Mah. Hürriyet Cad. Gökçe Deniz Sok No:27

23. Merkez – Özel Zehra Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 125

Telefon : 462 325 87 79

Adres : Anadolu Cad. No:10/2 Değirmendere

24. Merkez – Yalıncak KOTYD Gülyalı Yük. Öğr. Erkek Öğr. Yurdu

Kapasitesi: 70

Telefon : 462 334 25 60

Adres : Yalıncak Beldesı İstiklal Cad. Gülyalı Mah.

25. Akçaabat – Özel Ahmet Asiye Cinemre Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 278

Telefon : 462 248 89 16

Adres: Fatih Mahallesi Camikebir Sokak No/6

26. Akçaabat – Özel Bilgi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 126

Telefon : 462 326 75 78

Adres: Söğütlü Beldesi Atatürk Bulvarı Çınar Sokak

27. Akçaabat – Özel Öz Çırakoğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 108

Telefon : 462 248 33 90

Bingöl Devlet Yurtları KYK

BİNGÖL KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 04262141711

Faks:

Adres: AYDINLIK CAD. RECEP TAYYİP ERDOĞAN MH.I NO:5

BİNGÖL ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 04262150774

Faks: 0426 215 07 74

Adres: ZEKİ ERGEZEN BULVARI DÜZAĞAÇ MEVKİİ NO: 18/1 ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MAH.





Muğla yurt adresleri

TDV MUĞLA KAMPÜS YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU - TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Yeniköy Mah. 404. Sok. 24 D:9 Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522239600

YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 14-16 Muğla Merkez, Muğla

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri (Tüm Türkiye) için tıklayınız

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