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Eğitim KYK yurt sonuçları sorgula 2022-2023
Eğitim

KYK yurt sonuçları sorgula 2022-2023

KYK yurt başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını, KYK yurt kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KYT yurt ücretleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 14:07:00 -
KYK yurt sonuçları sorgula 2022-2023

Üniversite öğrencileri 24-28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapıldı. KYK yurt başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor.

KYK yurt sonuçları sorgula 2022-2023

KYK yurt sonuçlarının ilan edileceğin tarih henüz ilan edilmedi. Sonuçların 15 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan KYK yurt ücretleri de henüz açıklanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını duyurdu.

Kasapoğlu, "Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur. Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor. Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençler hem de aileleri nezdinde ne kadar büyük bir güven kazandığını gösteriyor" dedi.

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