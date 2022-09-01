Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Kayıt işlemleriyle birlikte KYK yurt başvuruları da başladı. KYK yurt başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları 24-28 Ağustos tarihlerinde e-Devlet üzerinden alındı. Yurt başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. KYK yurt başvurularının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir tarih belirtilmedi. Sonuçların 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. KYK yurt sonuçları KYK’nın web sitesi üzerinden ilan edilecek. Öte yandan KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Konu hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kasapoğlu, “Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak” dedi.