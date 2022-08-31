Üniversite kayıt işlemlerinin ardından adaylar yurt arayışını geçti. Pek çok üniversiteli öncelikle KYK yurtlarına başvuru işlemini tamamladı. Sonuçlara göre ise yurt arayışları şekillenecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları:

KYK yurt başvuru işlemleri 24-28 Ağustos tarihlerinde alındı. Yurt başvuru işlemlerinde bulunanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Öğrenciler ayrıca KYK yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu da araştırıyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.