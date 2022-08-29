Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında alındı. Üniversite kayıtlarıyla birlikte yurt başvuruları da alındı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları sorgula:

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başladı ve 28 Ağustos saat 23.59’da sona erdi. Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

KYK yurt ücretleri belli oldu mu?

KYK yurt başvurusunda bulunanlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.