KYK yurt kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları KYK kayıt tarihi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan maddi açıdan destek almak isteyen öğrenciler 2019 KYK kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunu soruyor. İl dışında üniversite okuyacak öğrencilerin sıklıkla sorguladığı KYK kayıtları ne zaman? KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? KYK tarafından 2018 yurt başvuruları 3-10 Eylül'de gerçekleşmişti. Son dönemlerde ağırlıklı olarak araştırılan KYK kayıt tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

Üniversite kayıtları ne zaman 2019?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

KYK başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuru tarihi için öğrenciler araştırmalara başladı. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında yurt başvuruları üniversite kayıtlarının başladığı Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, 2019 yurt başvurularının da o tarihlerde yapılması bekleniyor.

KYK başvuruları nasıl yapılacak?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.