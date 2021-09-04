Milyonlarca üniversiteli için heyecan başladı. KYK yurt başvurusu yapmak isteyenler fiyat listelerini araştırmaya başladı. Peki, bu yıl KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK yurt fiyatları güncel 2021 | KYK yurtları aylık ne kadar?

Üniversite e kayıt süreci 4 Eylül Cumartesi günü başladı. E kayıt işlemleri 8 Eylül’de sona erecek. Okul kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Hem yeni kayıt yaptıracak olanlar hem de eski öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerini ve ücretleri merak etmeye başladı. Yurt başvuruları e devlet üzerinden alınacak. Ancak şu ana kadar tarihlerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde 2021-2022 dönemi yurt ücretlerine ilişkin de bir açıklama bulunmuyor. Ancak standart odaların 2021 yılında aylık 200 lira olması bekleniyor. Yüksek standartlı odaların ise aylık 350 lira civarında olması bekleniyor. Öte yanda yurt fiyatları bulunduğu ile göre de farklılık gösterebiliyor.