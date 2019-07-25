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KYK Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 2019 KYK yurt başvurusu

Üniversite tercihleri 23 Temmuz’da başladı. 2019 YKS tercihleri 29 Temmuz’da sona erecek. YKS tercih sonuçlarına göre adaylar bir üniversiteye yerleşecek. Okuyacağı üniversitenin bulunduğu il ve ilçede KYK yurtları için başvuruda bulunacak adaylar KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki KYK Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
KYK Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 2019 KYK yurt başvurusu

Üniversite tercihleri 23 Temmuz’da başladı. 2019 YKS tercihleri 29 Temmuz’da sona erecek. YKS tercih sonuçlarına göre adaylar bir üniversiteye yerleşecek. Okuyacağı üniversitenin bulunduğu il ve ilçede KYK yurtları için başvuruda bulunacak adaylar KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki KYK Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
  1. KYK Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
  2. 2019 KYK yurt başvurusu

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