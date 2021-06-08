Üniversitelerin Eylül ayı gibi yeni eğitim yılı ile yüz yüze eğitime geçmesi beklenirken en çok merak edilen sorulardan biri de "KYK yurt başvuru işlemleri ne zaman?" oldu. Peki, KYK yurt başvuruları belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor 2021?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.