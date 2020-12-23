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Eğitim KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman?
Eğitim

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman?

Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak merakı içerisinde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim ile devam eden öğrenciler KYK yurt başvularının başlayacağı tarihi dört gözle bekliyorlar. Peki KYK yurt başvurularına dair YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama geldi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:58:00 - 2020-12-23 15:01:36
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK yurt başvurularına ilişkin YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil. KYK yurt başvuruları başlayacağı zaman örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda eğitim gören öğrenciler başvurularını gerçekleştirecekler. Öğrenciler, gözlerine KYK yurt başvurularının başlayacağı güne dikmiş durumda. KYK yurt başvuruları geçen sene 16 ila 26 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu dönem ise önümüzdeki sene başında yapılması tahmin ediliyor.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler KYK yurt başvurularına https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden ulaşabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

1- Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

2- Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

3- Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

4- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

5- Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

6- Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

7- Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

8- Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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