KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvuruları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları gündeme geldi. İşte, KYK yurt başvuruları hakkında detaylar…

Yurt başvuruları ne zaman alınacak?

KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrilmişti. Adaylar, KYK yurt başvurusu için YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekliyor.

KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman yayımlanacağı henüz belli olmadı. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği öngörülüyor.

Bu doğrultuda bilgiler geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.