  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
Eğitim

KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt başvurularının alınacağı tarih milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim kredi ve burs başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından gözler KYK yurt başvurularının alınacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:06:00 -
KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt başvuru tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim kredi ve burs başvuru sonuçları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Burs ve kredi sonuçlarını öğrenen adaylardan KYK yurtlarına da başvurmak isteyenler, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar…

KYK yurt başvuru tarihi ne zaman?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK yurt başvuruları tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurt başvuruları yapılacak mı?

Yurt başvuruları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınmaya başlanıyordu. Yurt başvurularının alınacağı tarih, bu yıl yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun yayımlayacağı akademik takvime göre belli olacak. YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini belirtilmişti.

Ancak koronavirüs salgını nedeni ile örgün eğitime geçilemiyor. Üniversitelerde eğitim, uzaktan öğretim şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla KYK yurt başvurularının da ileri bir tarihte alınması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti
Siyaset

S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti

Daha önce S-400’ler konusunda ABD’nin yanında yer alan CHP’li Ünal Çeviköz, yaptırım kararının ardından halkın tek ses olduğunu görünce geri..
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler
Dünya

'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay