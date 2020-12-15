KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt başvuru tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim kredi ve burs başvuru sonuçları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Burs ve kredi sonuçlarını öğrenen adaylardan KYK yurtlarına da başvurmak isteyenler, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar…

KYK yurt başvuru tarihi ne zaman?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK yurt başvuruları tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurt başvuruları yapılacak mı?

Yurt başvuruları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınmaya başlanıyordu. Yurt başvurularının alınacağı tarih, bu yıl yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun yayımlayacağı akademik takvime göre belli olacak. YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini belirtilmişti.

Ancak koronavirüs salgını nedeni ile örgün eğitime geçilemiyor. Üniversitelerde eğitim, uzaktan öğretim şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla KYK yurt başvurularının da ileri bir tarihte alınması öngörülüyor.