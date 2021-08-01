KYK yurt adresleri İstanbul, Ankara, Kayseri, Erzurum, Edirne, Sivas, Afyon

ÖSYM 2021 üniversite tercih tarihlerini açıkladı. Buna göre 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KYK yurt başvuru tarihlerine ilişkin önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK’dan açıklama beklenirken, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tercih yaptığı ilde KYK yurt adreslerini sorgulamaya başladı. Peki KYK yurtkur telefon numaraları kaç? KYK yurt adresleri nedir? İşte Kayseri KYK yurt adresi, Tekirdağ KYK yurt adresi, Burdur KYK yurt adresi, Iğdır KYK yurt adresi bilgileri.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile kullanabilir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır

KYK yurt bilgileri

2021-2022 öğretim yılında bir yükseköğretim programına yerleşecek öğrencilerin yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuruları yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra YURTKUR’ un www.kyk.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanlığı Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya / ANKARA- Tel: 0 (312) 551 60 00 (30 Hat)

KYK İstanbul yurt adresleri

ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(212) 886-63-98, 0(212) 886-71-42

Faks: 02128867142

Adres :: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT

ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres :: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İSTANBUL

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(212) 812-30-07

Faks: 0212 812 30 08

Adres :: ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

SADABAD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(212) 294-8374, 0(212) 294-9870

Faks: 0212 294 83 74

Adres :: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL

VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(216) 455-7571

Faks: 02164557572

Adres :: ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL

BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(212) 223-0468

Faks: 02122230469

Adres :: PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL

MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(216) 371-0191

Faks: 02163710192

Adres :: ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL

KYK Ankara yurt adresleri

HAYMANA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: -

Adres :: YENİ MAHALLESİ ANKARA YOLU CADDESİ NO:18 HAYMANA/ANKARA

GÖLBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(312) 484-87-96

Faks: 03124841015

Adres :: KAMPÜS İÇİ BLOKLAR:ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ BAHÇELİEVLER MAH. 35.CADDE NO:1 /F 06830 GÖLBAŞI

BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(312) 234-2009, 0(312) 234-2010

Faks: 03122342080

Adres :: BAĞLICA MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:22/A ETİMESGUT/ANKARA

ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(312) 312-1795

Faks: 03123126998

Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CD.NO 14 ULUS ANKARA

EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0, 0(312) 227-03-72

Faks: 03122270368

Adres :: ÜNİVERSİTELER MAH. HACETTEPE KAMPÜSÜ 1596. CAD. NO:3/A ÇANKAYA / ANKARA

TACEDDİN VELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(312) 362-67-01

Faks: 03123634183 - 0312 362 67 01

Adres :: SAKARYA MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO:40 ALTINDAĞ/ANKARA

KYK yurt adresleri Kayseri

DEVELİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(352) 621-01-31, 0(352) 621-23-87

Faks: 03526212382

Adres :: B ,C BLOKLAR ve İDARE : Çevreyolu Bulvarı Bahçelievler Mah. No:6 Develi / KAYSERİ A BLOK: İbrahimağa Mah. Ortaokul Cadde/Sokak No:1 Develi/KAYSERİ

ERCİYES YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(352) 437-48-97

Faks: 03524371206

Adres :: Köşk Mah. Talas Bulvarı NO:85 MELİKGAZİ / KAYSERİ

GEVHER NESİBE YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(352) 437-73-32, 0(352) 437-73-40

Faks: 03524377339

Adres :: ERENKÖY MAHALLESİ TALAS BULVARI NO:84 MELİKGAZİ / KAYSERİ

MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(352) 438-38-12, 0(352) 438-38-13

Faks: 03524383811

Adres :: ERENKÖY MAHALLESİ TALAS BULVARI NO:68 MELİKGAZİ KAYSERİ

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(352) 437-7336, 0(352) 503-1270, 0(352) 503-1271

Faks: 03524377337

Adres :: YENİDOĞAN MH ŞABAN YILMAZ CD NO.4 TALAS/KAYSERİ

PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(352) 431-3844, 0(352) 431-3845

Faks: 03524313846

Adres :: MEVLANA M. SAYER C. NUMUNE SK. NO:6 TALAS KAYSERİ

Tüm illerin KYK yurt adresleri için tıklayın