KYK yurt adresleri İstanbul, Ankara, Kayseri, Erzurum, Edirne, Sivas, Afyon
KYK yurt başvuruları ne zaman? Üniversite tercih takvimin bell olmasıyla birlikte üniversite okuyacakların merak ettiği konular arasında KYK yurt başvuru ne zaman başlayacağı. Üniversitelerin 13 Eylül’de açılmasının planlanması sonrası KYK yurt başvuru tarihi ile KYK yurtlarının nerede olduğu araştırılıyor. Peki KYK yurtları nerde var? KYK yurt adresleri ve telefon numaraları var mıdır? İstanbul KYK, yurtları, Ankara, Kayseri, Erzurum, Edirne, Sivas, Afyon KYK yurt adresleri.
ÖSYM 2021 üniversite tercih tarihlerini açıkladı. Buna göre 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KYK yurt başvuru tarihlerine ilişkin önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK’dan açıklama beklenirken, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tercih yaptığı ilde KYK yurt adreslerini sorgulamaya başladı. Peki KYK yurtkur telefon numaraları kaç? KYK yurt adresleri nedir? İşte Kayseri KYK yurt adresi, Tekirdağ KYK yurt adresi, Burdur KYK yurt adresi, Iğdır KYK yurt adresi bilgileri.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile kullanabilir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır
KYK yurt bilgileri
2021-2022 öğretim yılında bir yükseköğretim programına yerleşecek öğrencilerin yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuruları yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra YURTKUR’ un www.kyk.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.
YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanlığı Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya / ANKARA- Tel: 0 (312) 551 60 00 (30 Hat)
KYK İstanbul yurt adresleri
ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(212) 886-63-98, 0(212) 886-71-42
Faks: 02128867142
Adres :: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT
ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres :: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İSTANBUL
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(212) 812-30-07
Faks: 0212 812 30 08
Adres :: ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
SADABAD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(212) 294-8374, 0(212) 294-9870
Faks: 0212 294 83 74
Adres :: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL
VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(216) 455-7571
Faks: 02164557572
Adres :: ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL
BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(212) 223-0468
Faks: 02122230469
Adres :: PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL
MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(216) 371-0191
Faks: 02163710192
Adres :: ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL
KYK Ankara yurt adresleri
HAYMANA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: -
Adres :: YENİ MAHALLESİ ANKARA YOLU CADDESİ NO:18 HAYMANA/ANKARA
GÖLBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(312) 484-87-96
Faks: 03124841015
Adres :: KAMPÜS İÇİ BLOKLAR:ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ BAHÇELİEVLER MAH. 35.CADDE NO:1 /F 06830 GÖLBAŞI
BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(312) 234-2009, 0(312) 234-2010
Faks: 03122342080
Adres :: BAĞLICA MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:22/A ETİMESGUT/ANKARA
ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(312) 312-1795
Faks: 03123126998
Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CD.NO 14 ULUS ANKARA
EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0, 0(312) 227-03-72
Faks: 03122270368
Adres :: ÜNİVERSİTELER MAH. HACETTEPE KAMPÜSÜ 1596. CAD. NO:3/A ÇANKAYA / ANKARA
TACEDDİN VELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(312) 362-67-01
Faks: 03123634183 - 0312 362 67 01
Adres :: SAKARYA MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO:40 ALTINDAĞ/ANKARA
KYK yurt adresleri Kayseri
DEVELİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(352) 621-01-31, 0(352) 621-23-87
Faks: 03526212382
Adres :: B ,C BLOKLAR ve İDARE : Çevreyolu Bulvarı Bahçelievler Mah. No:6 Develi / KAYSERİ A BLOK: İbrahimağa Mah. Ortaokul Cadde/Sokak No:1 Develi/KAYSERİ
ERCİYES YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(352) 437-48-97
Faks: 03524371206
Adres :: Köşk Mah. Talas Bulvarı NO:85 MELİKGAZİ / KAYSERİ
GEVHER NESİBE YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(352) 437-73-32, 0(352) 437-73-40
Faks: 03524377339
Adres :: ERENKÖY MAHALLESİ TALAS BULVARI NO:84 MELİKGAZİ / KAYSERİ
MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(352) 438-38-12, 0(352) 438-38-13
Faks: 03524383811
Adres :: ERENKÖY MAHALLESİ TALAS BULVARI NO:68 MELİKGAZİ KAYSERİ
ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(352) 437-7336, 0(352) 503-1270, 0(352) 503-1271
Faks: 03524377337
Adres :: YENİDOĞAN MH ŞABAN YILMAZ CD NO.4 TALAS/KAYSERİ
PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(352) 431-3844, 0(352) 431-3845
Faks: 03524313846
Adres :: MEVLANA M. SAYER C. NUMUNE SK. NO:6 TALAS KAYSERİ
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