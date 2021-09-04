Üniversite online kayıt işlemleri 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Milyonlarca kişi online kayıtların ardından resmi kayıt işlemlerini 6-10 Eylül tarihleri arasında yapacak. Son bir buçuk yıldır KYK yurtları öğrenci kabul etmiyor ve uzaktan eğitimin sürdüğü dönemde söz konusu yurtlar karantina için kullanıldı. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime başlayacak olmasıyla birlikte milyonlar KYK yurtlarına ilişkin aramalarını hızlandırdı. Peki, hangi illerde KYK yurdu bulunuyor?

KYK yurt adres ve telefonları | Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir?

2021-2022 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin de bir tarih paylaşılmadı. Ancak birkaç gün içerisinde başvuruların alınması bekleniyor. KYK yurt başvuruları e Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve e devlet şifreleriyle bağlanıp başvuru adımlarını takip edebilecek.

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KYK yurt başvuru tarihleri kadar hangi illerde ve ilçelerde KYK yurtlarının bulunduğu merak ediliyor. KYK yurtları 81 ilde 162 ilçede hizmet veriyor. Ayrıca KKTC’de 2 KYK yurdu bulunuyor. Toplam 552 yurtla KYK, 385 bin 235 kişi kapasiteyle hizmet veriyor. Her ilde KYK yurdu bulunuyor. Yurt ücretleri il, ilçe ve yurt odasının yapısına göre farklılık gösteriyor.

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