KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma durumu nedir? Sorusunu cevabı KYK yurt başvurusunda bulunacaklar tarafından merak edilmekteydi. KYK, yurtta kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi? sorusuna ilişkin cevap verdi.21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:10
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma durumu nedir? Sorusunu cevabı KYK yurt başvurusunda bulunacaklar tarafından merak edilmekteydi. KYK, yurtta kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi? sorusuna ilişkin cevap verdi.
Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi? Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin “Barınma Şartları” başlığı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması” hükmü yer almaktadır.
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