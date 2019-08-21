KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi? Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma durumu nedir? Sorusunu cevabı KYK yurt başvurusunda bulunacaklar tarafından merak edilmekteydi. KYK, yurtta kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi? sorusuna ilişkin cevap verdi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma durumu nedir? Sorusunu cevabı KYK yurt başvurusunda bulunacaklar tarafından merak edilmekteydi. KYK, yurtta kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi? sorusuna ilişkin cevap verdi. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenci ücretli çalışabilir mi? Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin “Barınma Şartları” başlığı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması” hükmü yer almaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.