KYK yurdu beslenme desteği ne kadar oldu?
Yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin merak ettiği beslenme yardımına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, beslenme yardımı ne kadar oldu? Yurtlarda kalanlara ne kadar beslenme yardımı ödeniyor 2022-2023
Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, KYK yurtlarında beslenme yardımı ne dar oldu?
KYK yurdu beslenme desteği ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımı 1800 TL'ye yükselmiş olacak. Böylece üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz" dedi.