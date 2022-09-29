KYK yemek yardımı başvurusu: KYK yemek yardımı nasıl alınır? KYK yemek yardımı kaç TL, ne kadar oldu? KYK beslenme yardımına zam geldi mi?

KYK Yemek Yardımı Ne Kadar Oldu?

KYK yemek yardımı nasıl alınır? sorusunun cevabı, KYK yurtlarını tercih eden öğrenciler için önem taşıyor. Bu yurtlarda kalanların yemekhanede ücretsiz yemek yiyebilmesi için KYK beslenme yardımı yapılıyor.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası bu yıl beslenme yardımını rekor artışla 25 liradan 60 liraya çıkardığını açıkladığını hatırlatarak, "Yurt sayısını ve kapasitesini büyüttüğümüz, yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Bu beslenme yardımı tutarıyla gençlerimiz her gün değişen menüleri, kaliteli bir şekilde sunulan yemekleri, doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri tüm hassasiyetle hiçbir fark ödemeden almış olacaklar.

Aynı şekilde uygulamamız kahvaltıda da gençlerimize sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış, kahvaltısını açık havada yapmak isteyen arkadaşlarımız içinse 'ücretsiz sandviç al götür' uygulamasını da başlatmış bulunuyoruz." dedi.

KYK yemek yardımı nasıl alınır? KYK beslenme yardımı kimlere verilir?

KYK yurtlarında konaklamakta olan öğrenciler beslenme yardımından faydalanabiliyor. Bu yardımı alabilmek için özel bir başvuru yapmak gerekmiyor.

KYK yurdunda barınan bütün öğrenciler yemekhanelerde ücretsiz olarak yemek yiyebiliyor. Bu, ilgili yurtlarda kalan herkese tanınmış temel haklardan biri. Dolayısıyla hususi bir şey yapmanıza ihtiyaç yok. Yalnız, öğrencinin örgün öğrenim süreleri zarfında disiplin suçundan yargılanmaması, aktif olarak öğrenci olması, KYK yurdunda kalması isteniyor. Bu şartları taşıyan kişiler KYK beslenme yardımı ile ücretsiz yemek yiyebiliyor.

KYK Yemek Yardımı Arttı mı?

Önceki yıllara göre belirgin bir artış yaşandığından söz etmek mümkün. KYK yurtlarından herhangi birinde kalan öğrenciler söz konusu yardımdan yararlanabiliyor. Herhangi bir platform üzerinden başvuru yapmaları, form doldurmaları gerekmiyor.