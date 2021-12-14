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Eğitim KYK taahhüt işlemi nereden yapılıyor? KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?
Eğitim

KYK taahhüt işlemi nereden yapılıyor? KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?

KYK onay işlemi ne zamana kadar yapılabilir? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenen öğrencilerin pek çoğu ise taahhüt işleminin zorunlu olup olmadığını, KYK onay işlemi yapılmazsa ne olacağını araştırıyor. Peki, KYK taahhüt işlemi nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-14 21:28:00 -
KYK taahhüt işlemi nereden yapılıyor? KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?

Merakla beklenen KYK sonuçları açıklandı. Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazananlar ise taahhüt işleminin ne zamana kadar nereden yapılabileceğini araştırıyor. Peki, KYK taahhüt işlemi zorunlu mu?

KYK taahhüt işlemi nereden yapılıyor? KYK burs taahhütname nasıl onaylanır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ‘GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı.  Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.

KYK burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler taahhüt işlemi yapmak zorunda. Bu işlemi yapmayanlar ödeme alamıyor. KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhüt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek. 

KYK burs kredi taahhüt nasıl nereden yapılacak? KYK taahhüt son tarih
KYK burs kredi taahhüt nasıl nereden yapılacak? KYK taahhüt son tarih

Eğitim

KYK burs kredi taahhüt nasıl nereden yapılacak? KYK taahhüt son tarih

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