KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonucu sorgula
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, merakla beklenen KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK burs ve öğrenim kredisi nerede öğrenilir? KYK sonuç sorgula
Milyonların merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Başvuruda bulanan öğrenciler ise sonuçları nereden sorgulayabileceklerini araştırmaya başladı.
KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonucu sorgula
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ‘GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.
Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunanların taahhüt işlemini de yapması gerekiyor. Onay işlemi yapılmadığı takdirde öğrenciler burs ya da öğrenim kredisinden yararlanamayacak.
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