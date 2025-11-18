  • İSTANBUL
Gündem KYK ödemeri başladı! Kim ne zaman alacak?
Gündem

KYK ödemeri başladı! Kim ne zaman alacak?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
KYK ödemeri başladı! Kim ne zaman alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 yılından burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödemelere başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.

18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da, "8" olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek.

Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.

2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

