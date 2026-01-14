O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle

Bozyurt, 25 Ocak’tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem beklendiğini, ancak bunun netleşmediğini belirterek şunları söyledi: Elips Haber'de yer alan habere göre, “Ocak sonu itibarıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları görülebilir.” Uzman, şubat ayının ocaktan daha çetin olabileceğine ve kışın mart ayının ilk yarısına kadar sürebileceğine dikkat çekti: “Kutuplarda aşırı stratosferik ısınma nedeniyle kutup rüzgârları yavaşladı ve salınım aşağı enlemlere inmeye başladı. Kuzey ve Orta Avrupa’da çok şiddetli kış koşulları bekleniyor. Bu, Doğu Avrupa ve Rusya üzerinden buraya doğru sarkacak gibi görünüyor. Şubat, ocaktan daha çetin olabilir, hatta martın ilk yarısına kadar sürebilir.” Bozyurt ayrıca 2016’dan bu yana doğru düzgün bir kış yaşanmadığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: