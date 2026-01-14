  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gül Eryılmaz: Beyin hatalardan ders almıyor! Başında bu neden geliyor ortaya çıktı... Tavsiyesi bakın ne ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor? O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı Yok artık diyeceksiniz! Kumar bağımlılığı riski çıktı! Yeşilay'dan kritik veri verildi, artıyor... Beklenmedik çağrı! 'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın' Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, ocak sonu ve şubat ayı boyunca yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli kar ve buzlanmanın olacağını, kar başlayacağı belirtiliyor. O kesime dikkat çekiyor! Uyarı verilen illerin adı ise böyle açıkladı.

#1
Foto - O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle

Meteoroloji uzmanı Okan Bozyurt, Türkiye’de bu yılın ocak ayı başında İstanbul’da karın yoğun olmayacağını, asıl çetin kış koşullarının ise şubat ve mart aylarında görülebileceğini açıkladı. Bozyurt, 2016’dan bu yana yaşanacak en sert kışa işaret etti.

#2
Foto - O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle

Elips Haber'de yer alan habere göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, İstanbul’da ocak başında görülecek kar yağışının “çok yoğun olmayacağını” daha önce söylediğini hatırlattı. Bozyurt, yüksek kesimlerde kar görülebileceğini, alçak kesimlerde ise ciddi bir birikim beklemediğini belirtti.

#3
Foto - O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle

Bozyurt, 18 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesine dikkat çekerek, 19-21 Ocak geceleri kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların -10 derece ve daha altına düşebileceğini ve kuvvetli buzlanma yaşanacağını ifade etti: “Mevcut durum bugünden sonra hızlı biçimde yurdu terk edecek, ardından sıcaklık bir miktar artacak. 18 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerinden soğuk hava kütlesi gelecek. 19, 20 ve 21 Ocak geceleri iç kesimlerde sıcaklıklar -10 derece ve daha aşağıya inebilir. Kuzey, iç ve doğuda kuvvetli buzlanma bekleniyor.”

#4
Foto - O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle

Bozyurt, 25 Ocak’tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem beklendiğini, ancak bunun netleşmediğini belirterek şunları söyledi: Elips Haber'de yer alan habere göre, “Ocak sonu itibarıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları görülebilir.” Uzman, şubat ayının ocaktan daha çetin olabileceğine ve kışın mart ayının ilk yarısına kadar sürebileceğine dikkat çekti: “Kutuplarda aşırı stratosferik ısınma nedeniyle kutup rüzgârları yavaşladı ve salınım aşağı enlemlere inmeye başladı. Kuzey ve Orta Avrupa’da çok şiddetli kış koşulları bekleniyor. Bu, Doğu Avrupa ve Rusya üzerinden buraya doğru sarkacak gibi görünüyor. Şubat, ocaktan daha çetin olabilir, hatta martın ilk yarısına kadar sürebilir.” Bozyurt ayrıca 2016’dan bu yana doğru düzgün bir kış yaşanmadığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

#5
Foto - O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle

“2016’dan beri son 9 yılın en soğuk kışı bekleniyor. Bu yılın şu ana kadar mevsim normallerine yakın seyrettiğini görüyoruz. Öngörüler gerçekleşirse sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altında, yağışlar ise yer yer normallerin üzerinde olacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu
Yaşam

Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu

Sivas’ın Pınarca köyünde rüzgarın şiddeti camide hasara sebep oldu. Minarenin külahı yerinden koparak savrulurken, olayda yaralanan olmadı...
Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!
Gündem

Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!

Son dönemde tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelmeyi alışkanlık haline getiren Bülent Arınç, katıldığı Sözcü TV’de yine tuhaf çıkışlarıyla adı..
Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde!
Yerel

Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu, cezevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti.
CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!
Yerel

CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!

Bir çok CHP’li belediye başkanının Ak Parti’ye geçmek için sırada beklediği iddialarının ardı arkası kesilmezken Çorum'un Ortaköy ilçesine b..
Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuru..
İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!
Dünya

İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!

Terör devleti İsrail’in Parlamentosunda konuşan Dürzi Milletvekili Akram Hasson, Suriye’de Şara yönetimini ortadan kaldırıp Kürt devleti kur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23