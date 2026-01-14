Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip

  • İSTANBUL
Grönland ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD’nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz ‘Altın Kubbe’ savunma sistemi için hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

"Altın Kubbe’ savunma sistemi için hayati öneme sahip"

 

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, "ABD’nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz ‘Altın Kubbe’ savunma sistemi için hayati öneme sahip. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmeli" dedi.

 

"Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacak"

Grönland’a yönelik Rusya ve Çin tehdidini ortaya atan Trump, "Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacaktır ve bu olmamalı. Askeri açıdan ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD’nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile. Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum. Grönland, ABD’nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

