Yerel CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!
Yerel

CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!

Bir çok CHP’li belediye başkanının Ak Parti’ye geçmek için sırada beklediği iddialarının ardı arkası kesilmezken Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Beldesinin CHP’li Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti'ye geçme kararı aldığını duyurdu. Öncül, "AK Parti’nin önce de üyesi ve neferiydim. Yeniden partime dönerek beldeme hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağım" dedi.

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Beldesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti'ye geçme kararı aldığını duyurdu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Öncül, beldesine daha iyi hizmet edebilmek adına böyle bir karar aldığını ifade etti.

Belediye başkanlığı görevine hizmet amacıyla talip olduğunu belirten Öncül, yaklaşık iki yıla yakın süredir imkanlar ölçüsünde Aşdağul'a hizmet etmeye çalıştıklarını, beldeye daha fazla yatırım ve hizmet için AK Parti'ye geçme kararı aldığını dile getirdi.

Karar sürecinde AK Parti Genel Merkez yöneticilerinin ve özellikle AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı'nın kendisine gösterdiği samimi yaklaşımın etkili olduğunu vurgulayan Öncül, "AK Parti benim yabancı olduğum bir parti değil. Daha önce de bu partinin bir üyesi ve neferiydim. Allah nasip ederse yeniden partime dönerek beldeme hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağım" dedi.

Yorumlar

hep bunlar kimin eseri chpliler

kemalciler ve demciler yazıklar olsun oylarımıza ne kadar chpli olmayan atatürkcü olmayan varsa 14 yıl boyunca getirdi kemal
