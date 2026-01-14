Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem! 33 yıllık kilit açılıyor

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan Alican Sınır Kapısı ile Ermenistan'ın Armavir eyaleti arasında bulunan Margara Sınır Kapısı'nda çalışma yürütülüyor.

Alican Sınır Kapısı'nda, gümrük ve diğer işlemler için kullanılacak binalar inşa edilirken, Türkiye'ye Ermenistan'dan geleceklerin Iğdır'ı ve bölgeyi keşfetmeleri için reklam ve pano çalışmaları da yapıldı.

Sınır kapısında incelemede bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan'dan bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Karabağ Savaşı devam ederken Türkiye, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline tepki olarak Nisan 1993'te Alican Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adımlar atıldığına dair önemli açıklamalarda bulundu. İki ülkenin özel temsilcileri arasında varılan mutabakat uyarınca, resmi pasaport hamilleri için vize süreçlerinin kolaylaştırılması kararlaştırıldı.

Yeni düzenleme kapsamında; Türkiye ve Ermenistan vatandaşı olan diplomatik, hizmet ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vize işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Belirtilen pasaport kategorilerine sahip kişiler, e-vize başvurularını herhangi bir ücret ödemeden yapabilecekler.