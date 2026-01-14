İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Dilek İmamoğlu her şeyi biliyordu

Tanrıyar’ın son yayınladığı videodaki en çarpıcı iddia ise Dilek İmamoğlu ile ilgili oldu.

İddiaya göre Dilek Hanım, eşi Ekrem İmamoğlu ile voleybolcu Derya’nın ilişkisinden haberdardı.

Hatta Tanrıyar, Dilek İmamoğlu’nun ikiliyi Beylikdüzü’nde bir kafede bastığını ve bu olay sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını öne sürdü.

Savcılık ifadesindeki şok ayrıntılar

Tanrıyar’ın daha önce "Alın size direk danslı uçuş" başlığıyla haberlere konu ettiği Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifadeler, Tanrıyar’ın aylar önceki iddialarını destekler nitelikte.

Karaca’nın telefonundaki incelemeler ve verdiği ifadelerden öne çıkan başlıklar şunlar:

Yasak aşk itirafı: Karaca, Derya Çayırgan’ı tanıdığını ve onun İmamoğlu’nun sevgilisi olduğunu doğruladı.

Rabia Karaca'nın itirafları tüm rezilliği ortaya koyuyor

Rabia Karaca savcının gösterdiği fotoğrafların ne olduğunu ifadesinde açık açık anlattı.

"Bu fotoğrafta bu üzücü hayatımızın ispatıdır. 10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır.

Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan Merve Eryiğit ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı.

11 numaralı fotoğraf, bu yaşantımızın ispatıdır.

12 numaralı fotoğraf ise Murat’ın bana almış olduğu küçük bir hediyedir. 13 numaralı fotoğrafta gözüken ok işaretli yer, özel uçakta Murat ile Merve’nin seks yaptığı arkada bulunan odadır. Fotoğrafta gözüken kişiyi teşhis ettim. Bu kişi Fatih’in sevgilisi Ayşe’dir. 14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu’nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır. 15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu’nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu’na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı.

Fatih Keleş Derya Çayırgan’ı daha iyi tanır. 16 numaralı fotoğraf, Murat ile ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel abla da bizim yanımızdaydı. 17 numaralı fotoğraf, Murat’ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahası ile ilgili esprili konuşurdu. Kokain orada yoktu. Tam emin olduğum yasaklı madde esrardı. 18 numaralı fotoğrafta eğlence partimizin ispatıdır. Ne yazık ki burada da Murat uyuşturucu madde kullandı. 19 numaralı fotoğraf, dansözün Murat’a para takması için önüne uzandığı fotoğraftır."

"Bu hayatlara özenmeyin"

Yaşanan bu süreci başından beri takip eden Tamar Tanrıyar, ulaşılan delillerin kendi haklılığını ortaya koyduğunu belirtti. Tanrıyar, özellikle genç kızlara çağrıda bulunarak, bu tür şatafatlı görünen ancak etik dışı ilişkilerle örülü hayatlara karşı dikkatli olmaları ve asla özenmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.