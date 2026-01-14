Gül Eryılmaz: Beyin hatalardan ders almıyor! Başında bu neden geliyor ortaya çıktı... Tavsiyesi bakın ne

Bazılarının kaynağı psikolojik ihtiyaçlar! Araştırmaların, özellikle kurumlarda psikolojik güvenlik olan ortamlarda insanların hatalardan daha fazla ders çıkarabildiğini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Gül Eryılmaz, “Eğer kişi hata yaptığında cezalandırılacağını, eleştirileceğini ya da dışlanacağını düşünüyorsa, beyin bu durumu tehdit olarak algılar ve öğrenme azalır” dedi. Beynin, bulunduğu ortamın güvenli mi yoksa tehditkâr mı olduğuna sürekli karar verdiğine işaret eden Prof. Dr. Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı hataların arkasında gizli psikolojik ihtiyaçlar vardır. Örneğin eve yeni bir kardeş geldiğinde, büyük çocuğun daha önce yapmadığı davranışları sergilemesi bir ‘hata’ gibi görünür. Oysa bu davranışlar çoğu zaman şu soruyu taşır; ‘Hâlâ seviliyor muyum? Değerli miyim?’ Bu durum yetişkinlikte de devam eder. Bazı kişiler ilişkilerinde sürekli test eder, kovalar, tekrar tekrar aynı hataları yapar. Özür diler, ‘bir daha yapmayacağım’ der ama davranış değişmez. Çünkü altta yatan değer görülme, fark edilme, sevilme ihtiyacı karşılanmamıştır. Sadece başarılı olduğunda sevildiğine inanan, sadece çok çalıştığında değerli olduğunu düşünen ya da aşırı fedakâr olan kişilerde de benzer bir döngü görülür. Karşılık alamadıklarında yoğun hayal kırıklığı, suçluluk ve öfke yaşarlar. Aslında bu hatalar, sınır koyma ve ihtiyaç ifade etme konusundaki bir bilgi eksikliğine işaret eder.”